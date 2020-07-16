Зеленский заговорил об агрессии России и стремится вернуть все территории, фото — РБК-Украина

https://racurs.ua/n141225-zelenskiy-zagovoril-ob-agressii-rossii-i-stremitsya-vernut-vse-territorii-video.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский заговорил об агрессии России в Украине и о намерении вернуть все оккупированные территории.

Об этом глава государства 16 июля заявил на торжественном заседании Рады по случаю 30-летия принятия Декларации о суверенитете Украины.

Шестой год мы защищаем страну от российской агрессии. Весь цивилизованный мир признает, что Украина все для этого делает. Да, мы потеряли территорию и часть людей. Но мы должны вернуть все территории и веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, не было бесполезным, — сказал президент в Раде.

Он призвал граждан воспользоваться шансом построить независимую страну, но это, по его словам, состоится только в случае, если украинцы «объединятся, как 30 лет назад».

Президент назвал принятие декларации историческим днем. При этом он упрекнул нынешних нардепов в том, что 30 лет назад этот документ никто не обжаловал в судах.