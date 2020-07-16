Зеленський заговорив про агресію Росії і прагне повернути усі території (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n141225-zelenskyy-zagovoryv-pro-agresiu-rosiyi-i-pragne-povernuty-usi-terytoriyi.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський заговорив про агресію Росії в Україні і про прагнення повернути усі окуповані території.
Про це глава держави 16 липня заявив на урочистому засідання Ради з нагоди 30-річчя ухвалення Декларації про суверенітет України.
Шостий рік ми захищаємо країну від російської агресії. Весь цивілізований світ визнає, що Україна все для цього робить. Так, ми втратили територію і частину людей. Але ми повинні повернути всі території і віру в правду і справедливість. Щоб те, заради чого загинули наші герої, не було марним, — сказав президент у Раді.
Він закликав громадян скористатися шансом побудувати незалежну країну, але це, за його словами, відбудеться тільки у випадку, якщо українці «об'єднаються, як 30 років тому».
Президент назвав ухвалення декларації історичним днем. При цьому він дорікнув нардепам, що 30 років тому цей документ не оскаржували у судах, як нині часто роблять у Раді щодо важливих рішень.
Документ підтримали 335 народних депутатів з різних партій. Ніхто не зупиняв декларацію за допомогою восьми тисяч поправок, за допомогою постанов і через Конституційний суд, — сказав у доповіді президент.