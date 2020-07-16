Зеленський заговорив про агресію Росії і прагне повернути усі території, фото — РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n141225-zelenskyy-zagovoryv-pro-agresiu-rosiyi-i-pragne-povernuty-usi-terytoriyi.html

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Президент України Володимир Зеленський заговорив про агресію Росії в Україні і про прагнення повернути усі окуповані території.

Про це глава держави 16 липня заявив на урочистому засідання Ради з нагоди 30-річчя ухвалення Декларації про суверенітет України.

Шостий рік ми захищаємо країну від російської агресії. Весь цивілізований світ визнає, що Україна все для цього робить. Так, ми втратили територію і частину людей. Але ми повинні повернути всі території і віру в правду і справедливість. Щоб те, заради чого загинули наші герої, не було марним, — сказав президент у Раді.

Він закликав громадян скористатися шансом побудувати незалежну країну, але це, за його словами, відбудеться тільки у випадку, якщо українці «об'єднаються, як 30 років тому».

Президент назвав ухвалення декларації історичним днем. При цьому він дорікнув нардепам, що 30 років тому цей документ не оскаржували у судах, як нині часто роблять у Раді щодо важливих рішень.