30-річчя Декларації про держсуверенітет відзначають нардепи, фото — Главком

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30-річчя Декларації про державний суверенітет відзначають 16 липня в Україні. З цієї нагоди о 16.00 розпочалося урочисте засідання Верховної Ради України.

Уранці на площі Конституції перед будівлею парламенту почесна варта Нацгвардії України підняла державний прапор.

На урочисте засідання в парламент запросили президента, нардепів першого та дев’ятого скликань, спікерів парламенту попередніх скликань, президентів України, урядовців, керівників судової гілки влади, іноземних дипломатів.

Відкриє засідання Дмитро Разумков. Учасники переглянуть кінохроніку подій прийняття Декларації про державний суверенітет України.

На засіданні виступить Володимир Зеленський, Дмитро Разумков, Леонід Кравчук та нардеп І-IV скликань Ігор Юхновський. Зеленський вручить державні нагороди учасникам подій 1990 року.

Цього дня 30 років тому Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Тоді Верховна Рада проголосила й право країни на власні збройні сили і органи державної безпеки. Україна брала зобов’язання не поширювати ядерну зброю, а майбутня зовнішня політика України вбачалася як нейтральна.

Документ не набув статусу конституційного акта, оскільки Україна залишалася у складі СРСР, тому міжнародні організації та країни світу не визнали її державну незалежність.

Але документ став основою для акту проголошення незалежності України, який ухвалили у Раді 24 серпня 1991 року. Вперше День незалежності Україна відсвяткувала саме 16 липня 1991 року.