Акція проти мовного законопроекту Бужанського триває під стінами Ради — трансляція

https://racurs.ua/ua/n141194-akciya-proty-movnogo-zakonoproektu-bujanskogo-tryvaie-pid-stinamy-rady-translyaciya.html

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Акція проти мовного законопроекту авторства скандального нардепа від «Слуги народу» Максима Бужанського 16 липня розпочалася під стінами Верховної Ради.

Учасники мітингу «Не чіпай мову» виступають проти ухвалення проекту закону Бужанського, який, зокрема, пропонує скасувати з 1 вересня 2020 року перехід учнів 5−11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання.

Розглядати законопроект Бужанського планували 16 липня. Проте сьогодні стало відомо, що розгляд цього скандального документу перенесли на п’ятницю. «Слуга» таку відстрочку у розгляді пояснив тим, що «парламент не встигає" розглянути проект закону 16 липня.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради законопроект Бужанського відхилив. У середу, 15 липня, мовний омбудсмен розкритикував документ, пояснивши, чим він небезпечний для української освіти.