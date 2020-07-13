Скасування переходу шкіл на українську Рада розгляне в історичний день, фото — Світловодськ

https://racurs.ua/ua/n141035-skasuvannya-perehodu-shkil-na-ukrayinsku-rada-rozglyane-v-istorychnyy-den.html

Ракурс

У день прийняття Декларації про державний суверенітет України Верховна Рада розгляне законопроект про скасування переходу шкіл на українську мову з 1 вересня.

У залу парламенту закон внесуть цього тижня за пропозицією глави партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка. Скасувати українізацію шкіл вимагає із жовтня 2019 року його однопартієць Максим Бужанський.

Корнієнко пояснив, що цього тижня Рада піде на літні канікули, а повернеться у вересні, коли питання втратить актуальність. Спікер Дмитро Разумков підтримав терміновий розгляд законопроекту.

Йдеться про законопроект № 2362, який спрямований на продовження викладання російською в школах, яке мало би закінчитися вже у вересні 2020 року. У проекті «слуг» скасовується обов’язкове вивчення 80% предметів у школах українською мовою.

Пропонується продовжити термін права отримання освіти мовою національної меншини, яке не відноситься до країн Європейського Союзу до 1 вересня 2023 року.

Законопроект розглянуть 16 липня — у день 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України. Опозиційні фракції у Раді розкритикували такі наміри «слуг».

Це глум і над нашою мовою, і над нашою державою! — написав Микола Княжицький з «Євросолідарності».

Соломія Бобровська («Голос») вважає, що зміни до закону про мову навчання — це повторення методички Кремля.