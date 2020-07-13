Українське кіно у Москві хоче титрувати російською мовний омбудсмен, фото — Патріот Донбасу

https://racurs.ua/ua/n141031-ukrayinske-kino-u-moskvi-hoche-tytruvaty-rosiyskou-movnyy-ombudsmen.html

Ракурс

Титрувати російською українські фільми в Москві планує мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Новий захисник української мови запевнює, що простір медіа повинен бути україномовним.

Кремінь відповів на претензії критиків цієї тези, які заявляють про збитки кіно виробників. Вони нібито не можуть продавати російськомовні фільми на ринок СНД.

Мовний омбудсмен зазначив, що законодавство жодним чином не забороняє застосування сурдоперекладів, тому українські стрічки можуть вільно транслюватися в РФ телебаченню із російськими титрами.

На екранах шведського телебачення я побачив фільм, який транслювався англійською мовою зі шведським сурдоперекладом. Або ж фільм показують шведською мовою, але з сурдоперекладом англійською, — розповів Кремінь в інтерв’ю «Радіо Свобода».



Показ у Москві фільмів українською мовою з російськими субтитрами мовний омбудсмен вважає одним зі своїх завдань. Він переконує, що українську кінокласику дуже добре знають і в Росії, і у світі.

Утім, Кремінь вважає, що Києву насамперед треба розібратися зі своїм медіаконтентом. Він переконує, що відродження українського кіно відбулося завдяки квотуванню і належному фінансуванню Державної агенції з кінематографії.