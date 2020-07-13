Украинское кино в Москве хочет титровать на русском языковой омбудсмен, фото — Патріот Донбасу

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Титровать на русском украинские фильмы в Москве планирует языковой омбудсмен Тарас Кремень. Новый защитник украинского языка уверяет, что пространство медиа должно быть украиноязычным.

Кремень ответил на претензии критиков этого тезиса, которые заявляют об убытках кинопроизводителей. Они якобы не могут продавать русскоязычные фильмы на рынок СНГ.

Языковой омбудсмен отметил, что законодательство никоим образом не запрещает применение сурдопереводов, поэтому украинские ленты могут свободно транслироваться в РФ по телевидению с российскими титрами.

На экранах шведского телевидения я увидел фильм, который транслировался на английском языке со шведским сурдопереводом. Или же фильм показывают на шведском языке, но с сурдопереводом на английском, — рассказал Кремень в интервью «Радіо Свобода».



Показ в Москве фильмов на украинском языке с русскими субтитрами языковой омбудсмен считает одной из своих задач. Он утверждает, что украинскую киноклассику очень хорошо знают и в России, и в мире.

Впрочем, Кремень считает, что Киеву прежде всего надо разобраться со своим медиаконтентом. Он утверждает, что возрождение украинского кино состоялось благодаря квотированию и надлежащему финансированию Государственного агентства по кинематографии.