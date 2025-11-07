https://racurs.ua/n210179-moratoriy-na-russkoyazychnyy-kontent-v-publichnom-prostranstve-byl-vveden-v-dnepre.html

Публічне використання російськомовного продукту заборонили в Дніпрі.

Виконком міської ради Дніпра запровадив мораторій на публічне використання російськомовного контенту. Цей документ повинен захистити від українського інформаційного простору від гібридних впливів Росії та подолання наслідків тривалої русифікації. Про це уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вересня повідомила у Facebook.

У рішенні йдеться, що на території Дніпровської громади забороняється публічне використання будь-яких культурних продуктів, які створені або відтворюються російською мовою. Мораторій діятиме до моменту повного припинення окупації України.

Івановська назвала це рішення питанням національної безпеки.

Дніпро — це місто-форпост України, воно показало свій характер і приклад громадянської відповідальності. Таке рішення давно на часі, адже публічне використання російської мови у культурному просторі сприймається громадянами як неповага до пам’яті загиблих захисників України та морально неприйнятне в умовах повномасштабної війни, — написала Івановська.

Нагадаємо, у вересні росіяни почали поширювати фейки про нібито «мовні патрулі» в українських школах — розповсюджували фото, де дитину нібито змушують сидіти спиною до класу з табличкою «розмовляє російською».