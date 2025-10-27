ВСУ зачистили от россиян Егоровку. Фото: Генштаб ВСУ

Ракурс

ЗСУ зачистили від окупантів село Єгорівка на Дніпропетровщині.

Військовослужбовці окремого штурмового полку «Скеля» зачистили населений пункт на Олександрівському напрямку від російської диверсійно-розвідувальної групи. У село зайла велика група ворожої піхоти. Про це Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило у Facebook.

Штурмові групи полку «Скеля» вирушили на зачистку. росіяни до останнього сиділи в хатах і не виявили себе, навіть коли бачили поряд наших воїнів, — зазначили в полку.

Українські захисники зафіксували штурм на відео. На кадрах видно, як ворогів оточували, закидували гранатами, стріляли по них з гранатометів та «дочищали впритул». У ході боїв в селі та на підступах були знищені десятки окупантів. Наразі в Єгорівці майорить український прапор.

Нагадаємо, 24 жовтня бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» зачистили від окупантів населений пункт Торське на Лиманському напрямку. Росіяни зайшли в село з мінімальною кількістю боєкомплекту й перебували у Торському без води та їжі. Згодом ворога звідти вибили, у ході боїв були знищено 100 окупантів.