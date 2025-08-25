Новости
Ракурс
Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: Сергей Лысак

Рашисты с вечера атаковали два района Днепропетровщины, есть повреждения (ФОТО)

25 авг 2025, 08:45
999

Російські загарбники вчора, 24 серпня, ввечері та сьогодні, 25 серпня, вранці завдали кілька ударів по Нікополю, застосувавши FPV-дрони та артилерію. В результаті пошкоджена лінія електропередач.

Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також рашисти вночі атакували безпілотниками Синельниківський район:

  • зайнялася оселя, пожежу ліквідували;
  • побиті сонячні панелі, будинок, приватне підприємство, авто.
  • Крім того, силами ППО над областю було збито ворожий безпілотник.

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


