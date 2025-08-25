Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: Сергей Лысак

Ракурс

Російські загарбники вчора, 24 серпня, ввечері та сьогодні, 25 серпня, вранці завдали кілька ударів по Нікополю, застосувавши FPV-дрони та артилерію. В результаті пошкоджена лінія електропередач.

Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також рашисти вночі атакували безпілотниками Синельниківський район: