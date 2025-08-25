Российские захватчики потеряли еще 870 человек в сутки, инфографика: Генштаб ВСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 76 тис. 940 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 870 осіб. Про це сьогодні, 25 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: