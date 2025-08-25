Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские захватчики потеряли еще 870 человек в сутки, инфографика: Генштаб ВСУ

870 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

25 авг 2025, 08:15
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 76 тис. 940 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 870 осіб. Про це сьогодні, 25 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 130 танків;
  • 23 тис. 175 бойових броньованих машин;
  • 31 тис. 946 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 472 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 211 одиниць засобів ППО;
  • 422 літаки;
  • 340 гелікоптерів;
  • 53 тис. 347 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 598 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/ катерів;
  • один підводний човен;
  • 59 тис. 672 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 948 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров