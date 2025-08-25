Читайте также
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 76 тис. 940 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 870 осіб. Про це сьогодні, 25 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 130 танків;
- 23 тис. 175 бойових броньованих машин;
- 31 тис. 946 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 472 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 211 одиниць засобів ППО;
- 422 літаки;
- 340 гелікоптерів;
- 53 тис. 347 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 598 крилатих ракет;
- 28 кораблів/ катерів;
- один підводний човен;
- 59 тис. 672 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 948 одиниць спеціальної техніки.