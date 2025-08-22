Спецы ГУР ликвидировали более 90 захватчиков в Донецкой области. Фото:

Ракурс

Воєнна розвідка України успішно зупинила просування російських окупантів.

Бійці підрозділу «Братство» у складі «Спецпідрозділу Тимура» Головного управління розвідки МОУ спільно з військовими «Російського добровольчого корпусу» успішно виконали бойове завдання зі стримування противника в Донецькій області. У ході боїв були знищено 90 загарбників, а п’ятьох взяли у полон. Про це Головне управління розвідки МО України повідомило у Facebook.

Зазначається, що оператори БпЛА здійснили понад 400 бойових вильотів та влучними ударами підтримали наземну складову операції. Таким чином захисникам вдалося стабілізувати логістику Сил оборони в їхній смузі відповідальності, а росіяни не змогли швидко просунутися в напрямку Дніпропетровщини.

Крім того, розвідники виявили на окупованій території кілька груп росіян з прапорами РФ. Такі «прапороносці» розвішують «триколори», щоб брехати про окупацію нових населених пунктів. Частину цих загарбників знищили, а частину взяли у полон.

Нагадаємо, на початку серпня бійці Головного управління розвідки Міноборони України розбили понад вісім рот росіян. Окупантам не дозволили просунутися на Сумському напрямку та зірвано постачання та боєкомплекту їхньому угрупованню військ.