Украинские ССО уничтожили вражескую ДРГ в Покровске. Фото:

Ракурс

Українські ССО знищили ворожу ДРГ у Покровську на Донеччині.

Під час спеціальних дій оператори Сили спецоперацій організували засідку на шляху пересування противника. Злагоджена робота групи дозволила ліквідувати чотирьох російських військових. Про це Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили у Facebook.

Зазначається, що окупанти спробували накопичити сили в одному із багатоповерхових будинків. Однак трьох загарбників було ліквідовано вже на підході до укриття. Четвертий росіянин намагався відійти на спробував збити український розвідувальний дрон з автомата. Однак ворожого солдата виявили й ліквідували.

Крім того, під час відходу українські ССОшники та знешкодили ворожий дрон «Ждун».

Нагадаємо, у жовтні російська диверсійно-розвідувальна група проникла у центр міста Покровська й під час просування вбила декількох цивільних у районі залізничного вокзалу. Цих окупантів згодом ліквідували.