Російські загарбники втратили ще 870 осіб за добу, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 76 тис. 940 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 870 осіб. Про це сьогодні, 25 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: