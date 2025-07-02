Правительство уволило Кремня с должности языкового омбудсмена

Кабінет міністрів звільнив Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови через закінчення строку призначення.

Рішення набере чинності 8 липня. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Раніше стало відомо, що Міністерство юстиції на пропозицію прем'єр-міністра Дениса Шмигаля подало на посаду уповноваженого із захисту державної мови актора Олександра Завальського, артиста й колишнього ведучого каналу «Глас» УПЦ МП.

Завальський доцентом Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Однією з ключових пропозицій Завальського є створення державного онлайн-сервісу з умовною назвою «Правильна мова». Він має поєднувати словник, підручник і мовний редактор, доступний кожному громадянину.

Проти цієї кандидатури виступає середовище мовних активістів, які свого часу лобіювали запровадження в Україні дієвого мовного омбудсмана.

Наприклад, українські письменниці Ліна Костенко та Оксана Пахльовська (її дочка) долучили свої підписи до відкритого звернення понад 30 українських культурних та громадських діячів із закликом щодо повторного призначення Тараса Кременя на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.

Це звернення вже підписали Оксана Забужко, Сергій Жадан, Андрій Курков, актори Ірма Вітовська, Наталія Сумська, Анатолій Хостікоєв, поетеса та військова Ярина Чорногуз, Рефат Чубаров та інші відомі українці.

У зверненні наголосили, що частиною політики рф є стримування українізації, зросійщення українців і лінгвоцид на тимчасово окупованих територіях. Тож боротьбу за український мовний простір вони вважають «одним із важливим складників екзистенційної війни за незалежність».