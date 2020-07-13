Отмену перехода школ на украинский Рада рассмотрит в исторический день, фото — Светловодск

https://racurs.ua/n141035-otmenu-perehoda-shkol-na-ukrainskiy-rada-rassmotrit-v-istoricheskiy-den.html

Ракурс

В день принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховная Рада рассмотрит законопроект об отмене перехода школ на украинский язык с 1 сентября.

В зал парламента закон внесут на этой неделе по предложению главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко. Отменить украинизацию школ требует с октября 2019 года его однопартиец Максим Бужанский.

Корниенко объяснил, что на этой неделе Рада уйдет на летние каникулы, а вернется в сентябре, когда вопрос потеряет актуальность. Спикер Дмитрий Разумков поддержал срочное рассмотрение законопроекта.

Речь идет о законопроекте № 2362 о продолжении обучения на русском в школах и после сентября 2020 года. В проекте «слуг» отменяется обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке. Предлагается продлить срок права на получение образования на языке национального меньшинства, которое не относится к странам Европейского Союза до 1 сентября 2023 года.

Законопроект рассмотрят 16 июля — в день 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Оппозиционные фракции в Раде раскритиковали такие намерения «слуг».

Это издевательство и над нашим языком, и над нашим государством! — написал Николай Княжицкий из «Евросолидарности».

Соломия Бобровская («Голос») считает, что изменения к закону о языке обучения — это повторение методички Кремля.