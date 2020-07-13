Розгром офісу влаштували будівельники в Росії. Фото: pixabay

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Ракурс

У Росії влаштували розгром робітники компанії, яка будує газопереробний завод для «Газпрому». Співробітники прийшли в офіс цієї компанії і почали там все трощити.

До таких дій вони вдалися через невиплати зарплат — гроші працівники не отримували вже три місяці. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Кілька десятків будівельників увірвалися до офісу компанії «Ренесанс Хеви Индастрис» — це підрядник, який бере участь в будівництві Амурського газопереробного заводу, і почали трощити все навколо. За словами робітників, вони вирішили вимагати свої гроші силою.

Будівельники трощили скло і двері, ламали кондиціонери, перевертали машини.

Для придушення такого протесту залучили силовиків. До офісу компанії приїхали співробітники ОМОН, які розігнали робітників і затримали декількох осіб.

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