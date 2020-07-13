Разгром офиса устроили строители в России, их задержал ОМОН. Фото: pixabay

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Ракурс

В России устроили разгром рабочие компании, которая строит газоперерабатывающий завод для «Газпрома». Сотрудники пришли в офис этой компании и начали там все крушить.

К таким действиям они прибегли из-за невыплат зарплат — деньги работники не получали уже три месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Несколько десятков строителей ворвались в офис компании «Ренессанс Хэви Индастрис» — это подрядчик, который участвует в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, и начали крушить все вокруг. По словам рабочих, они решили потребовать свои деньги силой.

Строители били стекла и двери в офисе, ломали кондиционеры, переворачивали машины.

Для подавления такого протеста привлекли силовиков. В офис компании приехали сотрудники ОМОН, которые разогнали рабочих и задержали нескольких человек.

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