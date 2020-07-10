Погром в ресторане учинил рэпер и попал на видео. Фото: Tsn

https://racurs.ua/n140925-pogrom-v-restorane-uchinil-reper-50-cent-i-popal-na-video.html

Ракурс

Рэпер 50 Cent (Кертис Джексон) учинил погром в одном из ресторанов в штате Нью-Джерси в США, обозлившись на мужчину, который решил снять звезду на камеру.

Афроамериканский исполнитель в обществе неизвестной спутницы сидел на летней терассе ресторана, когда заметил повышенное внимание к своей персоне. Прохожий начал снимать и якобы провоцировать 50 Cent, после чего завязался конфликт, пишет TMZ.

Сначала рэпер вступил в перепалку со снимавшим его прохожим, а затем начал бросать в него инвентарь заведения. Он швырнул в сторону мужчины стол, но попал в припаркованный рядом автомобиль Lexus (Лексус), после чего в прохожего полетел стул. Затем 50 Cent и его подруга покинули ресторан.

По данным издания, в полицию никто из участников конфликта не обращался и следственных действий не было.

Также отмечается, что весной рэпера 50 Cent уже обвиняли в нападении. На агрессию артиста пожаловался уличный художник с псевдонимом Lushsux.