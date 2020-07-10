Погром у ресторані влаштував репер і потрапив на відео. Фото: Tsn

https://racurs.ua/ua/n140925-pogrom-u-restorani-vlashtuvav-reper-50-cent-i-potrapyv-na-video.html

Ракурс

Репер 50 Cent (Кертіс Джексон) вчинив погром в одному з ресторанів у штаті Нью-Джерсі в США, розлютившись на чоловіка, який вирішив зняти зірку на камеру.

Афроамериканський виконавець у товаристві невідомої супутниці сидів на літній терасі ресторану, коли помітив підвищену увагу до своєї персони. Перехожий почав знімати і нібито провокувати 50 Cent, після чого зав’язався конфлікт, пише TMZ.

Спочатку репер почав сваритися з перехожим, який знімав його, а потім став кидати у нього інвентар закладу. Він жбурнув у бік чоловіка стіл, але влучив у припаркований поруч автомобіль Lexus (Лексус), після чого в перехожого полетів стілець. Потім 50 Cent і його подруга пішли з ресторану.

За даними видання, до поліції ніхто з учасників конфлікту не звертався і слідчих дій не було.

Також наголошується, що навесні репера 50 Cent уже звинувачували у нападі. На агресію артиста поскаржився вуличний художник із псевдонімом Lushsux.