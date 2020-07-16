Літак-розвідник впав у горах Туреччини, є загиблі

Літак впав у горах Туреччини, є загиблі, фото — Anadolu

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Авіакатастрофа сталася в Туреччині. Семеро співробітників органів безпеки загинули під час аварії літака-розвідника на сході країни.

Під час інциденту літак виконував розвідувальну і наглядову місію, розповів міністр внутрішніх справ Туреччини для агентства Anadolu.

Серед загиблих двоє пілотів. Аварія сталася о 3.00 за місцевим часом. Повітряне судно впало над провінцією Ван. Турецькі військові не називають, який саме літак зазнав катастрофи.

Нам повідомили, що ми втратили сімох героїв, двоє з них — пілоти, — заявив журналістам міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу.

Літак розбився на висоті 2200 метрів на горі Артос. З понеділка літак виконував розвідувальні польоти в провінціях Ван і Хаккарі.

Востаннє пілоти виходили на зв’язок з центром управління польотами о 22.30 15 липня. Через 15 хвилин зв’язок з літаком повністю припинився.