Самолет-разведчик упал в горах Турции, есть погибшие

Самолет упал в горах Турции, есть погибшие, фото — Anadolu

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Авиакатастрофа произошла в Турции. Семеро сотрудников органов безопасности погибли при крушении самолета-разведчика на востоке страны.

Во время инцидента самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию, рассказал министр внутренних дел Турции для агентства Anadolu.

Среди погибших двое пилотов. Авария произошла в 3.00 по местному времени. Воздушное судно упало над провинцией Ван. Турецкие военные не называют, какой именно самолет потерпел катастрофу.

Нам сообщили, что мы потеряли семерых героев, двое из них — пилоты, — заявил журналистам министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Самолет разбился на высоте 2,2 км на горе Артос. Несколько дней он выполнял разведывательные полеты в провинциях Ван и Хаккари.

Последний раз пилоты выходили на связь с центром управления полетами в 22.30 15 июля. Через 15 минут связь с самолетом полностью прекратилась.