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Коронавирус за сутки обнаружили у 848 украинцев — коронавирус в Украине

Коронавирус за сутки диагностировали у 848 украинцев — новая статистика

16 июл 2020, 09:33
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 15 июля, обнаружили у 848 граждан. Об этом свидетельствуют обновленные 16 июля данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

800 украинцев справились с коронавирусной инфекцией. Сообщается, что в течение 15 июля COVID-19 унес жизни 18 человек. За все время эпидемии в Украине зарегистрировано 1 тыс. 445 летальных случаев, вызванных осложнениями, 28 тыс. 931 человек выздоровел.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено:

  • во Львовской области — 197;

  • Киеве — 116;

  • Ровенской области — 70.

Всего с начала вспышки коронавирус в Украине обнаружили у 56 тыс. 455 пациентов, из них 28 тыс. 931 инфицированный уже выздоровел. На сегодня все еще болеют 26 тыс. 79 человек.

Коронавірус за добу виявили у 848 українців

Динаміка коронавірусу в Україні / Фото: УП

Коронавірус за добу діагностували у 848 українців — нова статистика

Коронавірус за добу діагностували у 848 українців — нова статистика


Коронавірус за добу діагностували у 848 українців — нова статистика

Коронавірус за добу діагностували у 848 українців — нова статистика

Источник: Ракурс


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