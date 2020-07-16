Коронавирус за сутки обнаружили у 848 украинцев — коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n141192-koronavirus-za-sutki-diagnostirovali-u-848-ukraincev-novaya-statistika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 15 июля, обнаружили у 848 граждан. Об этом свидетельствуют обновленные 16 июля данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

800 украинцев справились с коронавирусной инфекцией. Сообщается, что в течение 15 июля COVID-19 унес жизни 18 человек. За все время эпидемии в Украине зарегистрировано 1 тыс. 445 летальных случаев, вызванных осложнениями, 28 тыс. 931 человек выздоровел.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено:

во Львовской области — 197;

Киеве — 116;

Ровенской области — 70.

Всего с начала вспышки коронавирус в Украине обнаружили у 56 тыс. 455 пациентов, из них 28 тыс. 931 инфицированный уже выздоровел. На сегодня все еще болеют 26 тыс. 79 человек.