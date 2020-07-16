Беспрецедентная атака на Twitter — хакеры взломали страницы Apple, Обамы, Маска и Гейтса

https://racurs.ua/n141191-besprecedentnaya-ataka-na-twitter-hakery-vzlomali-stranicy-apple-obamy-maska-i-geytsa.html

Ракурс

Беспрецедентную атаку на Twitter (Твиттер) осуществили хакеры. Злоумышленникам удалось получить доступ к страницам компаний Apple, Uber, основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Tesla Илона Маска, экс-президента США Барака Обамы, главного конкурента Дональда Трампа на выборах Джо Байдена, основателя Amazon Джеффа Безоса и многих других известных влиятельных лиц.

На «похищенных» страницах в Твиттере впоследствии были обнародованы идентичные сообщения с просьбами о пожертвовании биткоинов. Влиятельные американцы обещали «вернуть криптовалюту через полчаса, удвоив первоначальную сумму». Таким образом они якобы намеревались «отдать должное обществу», пишет The Verge.

Сообщения содержали адрес одного и того же биткоин-кошелька. За несколько часов в него вложили 112 тыс. долл. Мошенничеством уже занялось ФБР. Руководство Twitter заявило, что указанная кибератака является одной из крупнейших в истории компании. Сейчас социальная сеть работает с ограничениями.

Мы продолжаем ограничивать возможность писать сообщения, менять пароли и некоторые другие функции учетной записи, пока мы изучаем ситуацию. Спасибо за ваше терпение, — заявили в Twitter.



Также хакеры взломали Twitter-аккаунты издания о криптовалюте CoinDesk, криптовалютной биржи Binance и других компаний криптовалютного рынка.