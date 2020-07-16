Болгария открыла границы для украинцев с 16 июля — условия въезда в Болгарию

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Болгария открыла границы для украинцев, начиная с четверга, 16 июля. Такое решение принял министр здравоохранения соседней страны Кирилл Ананьев.

Министерство здравоохранения Болгарии отмечает, что тест ПЦР не нужен гражданам, прибывающим в страну из стран-членов Евросоюза (за исключением Швеции и Португалии), Великобритании и Северной Ирландии, а также стран, отвечающих Шенгенской сделке. Это касается и Украины, информирует в Фейсбук посольство Украины в Болгарии.

В то же время все прибывшие из стран, которые являются в «списке исключений», после въезда в Болгарию, должны предъявить документ, подтверждающий отрицательный результат теста на коронавирус, проведенного за 72 часа до въезда в страну. Граждан, у которых нет такого документа, ждет двухнедельный карантин.

Министерство иностранных дел также обновило информацию о въезде в Болгарию для граждан Украины:

Напомним, о готовности открыть границы для украинцев на определенных условиях ранее заявили Турция, Сербия, Албания, Египет, Тунис, Северная Македония, Черногория, Великобритания, США, Хорватия, Беларусь, Мексика, Республика Корея, Ирак, Иран, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Афганистан, Южный Судан, Танзания, Сейшельские острова. Однако въезд в страны Евросоюза в целом остается закрытым для граждан Украины. Также отметим, что покупка билета на авиарейс не дает разрешения на пересечение границы.