Чиновник продал госземли на 1,8 млн грн на Херсонщине. Фото: Новости Каменского

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Ракурс

Продажа государственной земли стала хорошим дополнительным источником дохода для коррумпированного чиновника на Херсонщине. Чиновник имел доступ к Реестру прав на недвижимое имущество и, пользуясь служебным положением, проворачивал незаконные сделки.

Всего коррупционер успел продать 80 га государственных земель в курортном районе Херсонской области на 1,8 млн грн, сообщает пресс-служба Киберполиции.

Чиновник несанкционированно изменил информацию о правах на недвижимое имущество касательно владельцев двух земельных участков курортного района области. Впоследствии, фигурант незаконно вывел эти земли из государственной собственности в коммунальную и продал.

В результате противозаконных действий чиновника государству был нанесен материальный ущерб в сумме 1,8 млн грн.

По факту правонарушения открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 362 УК Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Фигуранту уже объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Как ранее писал «Ракурс», один из заместителей начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна попался на взятке. Чиновник бывшего суворовского военного училища требовал денежное вознаграждение за гарантированное поступление в лицей абитуриента.