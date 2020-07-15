Какие штрафы за нарушение масочного режима одобрил Кабмин. Фото: Собкор02

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Ракурс

Штрафы за нарушение масочного режима вскоре могут быть введены в Украине. Сегодня, 15 июля, Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Инициатором законопроекта выступил министр юстиции Денис Малюська, сообщает «Судебно-юридическая газета».

Законопроектом предлагается дополнить ст. 44−3 КУоАП второй частью, которая предполагает наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан за несоблюдение масочного режима в период карантина в общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте.

Таким образом, подобное нарушение влечет за собой наложение штрафа в сумме от 170 до 225 грн.

Кроме того, предлагается внести изменения в ст. 219 КУоАП, согласно которым исполнительные комитеты сельских, поселковых и городских советов рассматривают дела об административных правонарушениях, которые предусмотрены вышеуказанной ч. 2 ст 44−3 КУоАП.

Уточняется, что ч. 2 ст. 44−3 КУоАП не попадает под юрисдикцию судов, поэтому данные дела про админнарушения рассматриваются органами Нацполиции.

Также сегодня Малюська предложил Кабмину одобрить новые размеры штрафов для субъектов хозяйственной деятельности, в том числе ресторанов, ночных клубов и общественного транспорта, за нарушение режима карантина.

В закон «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» предлагается внести, что за допуск лица в общественные здания, сооружения и общественный транспорт во время действия карантина без масок или респираторов, предприятие, учреждение, организация или гражданин-субъект хозяйственной деятельности наказываются штрафом в размере от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. То есть, вместо 17 тыс. грн сумма штрафа составит 5 тыс. грн.

Как ранее писал «Ракурс», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру юстиции разработать законопроект об ответственности за несоблюдение масочного режима во время карантина, как для граждан, так и для юридических лиц.