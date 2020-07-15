Які штрафи за порушення маскового режиму схвалив Кабмін. Фото: Собкор02

https://racurs.ua/ua/n141188-yaki-shtrafy-za-porushennya-maskovogo-rejymu-shvalyv-kabmin.html

Ракурс

Штрафи за порушення маскового режиму незабаром можуть бути введені в Україні. Сьогодні, 15 липня, Кабмін схвалив законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ініціатором законопроекту виступив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє «Судово-юридична газета».

Законопроектом пропонується доповнити ст. 44−3 КУпАП другою частиною, яка передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за недотримання маскового режиму в період карантину в громадських будівлях, спорудах і громадському транспорті.

Таким чином, подібне порушення тягне за собою накладення штрафу в сумі від 170 до 225 грн.

Крім того, пропонується внести зміни до ст. 219 КУпАП, згідно з якими виконавчі комітети сільських, селищних і міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, які передбачені вищезазначеною ч. 2 ст 44−3 КУпАП.

Уточнюється, що ч. 2 ст. 44−3 КУпАП не потрапляє під юрисдикцію судів, тому дані справи про адмінпорушення розглядаються органами Нацполіції.

Також сьогодні Малюська запропонував Кабміну схвалити нові розміри штрафів для суб'єктів господарської діяльності, у тому числі ресторанів, нічних клубів та громадського транспорту, за порушення режиму карантину.

У закон «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» пропонується внести, що за допуск особи до громадської будівлі, споруди та громадського транспорту під час дії карантину без масок або респіраторів, підприємство, установа, організація або громадянин-суб'єкт господарської діяльності караються штрафом у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто, замість 17 тис. грн сума штрафу становитиме 5 тис. грн.

Як раніше писав «Ракурс», прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністру юстиції розробити законопроект про відповідальність за недотримання маскового режиму під час карантину, як для громадян, так і для юридичних осіб.