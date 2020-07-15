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Ракурс
Кирило Шевченко. Фото: Новий час

Названо прізвище кандидата на посаду голови НБУ

15 лип 2020, 22:36
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Головою Національного банку України пропонують призначити Кирила Шевченка. На розгляд фінансового комітету Верховної ради вже внесено відповідну постанову.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк.

Засідання комітету має розпочатися завтра, 16 липня, о 9.00.

Порядок денний фінансового комітету Верховної Ради. Фото: Facebook

Слід уточнити, що Шевченко займає пост голови правління «Укргазбанку» з травня 2015 року. До цього займав крісло першого заступника і виконуючого обов’язки голови правління банку. У 2012−2014 роках він був радником керівника «Ощадбанку».


У банківській сфері Шевченко працює із 1994 року. Він працював в «Українському кредитному банку» (зараз «А-Банк»), а також у банку «Фінанси і Кредит». Трохи пізніше він очолював Державну іпотечну установу. Крім того, у 2009 році Шевченко кілька місяців був радником прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як раніше писав «Ракурс», 13 липня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання партії «Слуга народу» представили кандидатів на посади Антимонопольного комітету України (АМКУ) та віце-прем'єра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК). Прізвище кандидата на посаду голови НБУ під час засідання не називалося.

Джерело: Ракурс


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