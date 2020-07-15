16 липня відзначається День бухгалтера та аудитора України. Фото: Vgorode

https://racurs.ua/ua/n141186-16-lypnya-vidznachaietsya-den-buhgaltera-ta-audytora-ukrayiny.html

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16 липня свято — День бухгалтера та аудитора України. Це професійне свято до 2004 року відзначалося федерацією аудиторів і бухгалтерів України неофіційно. Це дозволило підняти престиж професії, а також змусило представників державної влади по-новому подивитися на фахівців-бухгалтерів.

Дату свята було обрано у зв’язку з тим, що 16 липня 1999 року був прийнятий Закон України № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». До 2018 року свято мало назву День бухгалтера.

Офіційно День бухгалтера був заснований указом президента України № 662/2004 від 18 червня 2004 року. А указом президента № 103/2018 від 20 квітня 2018 року свято стало називатися Днем бухгалтера та аудитора.

За народним календарем 16 липня вшановують пам’ять святих Мокія і Марка — християн, які жили за часів імператора Максиміана. Святі потрапили до рук язичників, які змушували їх поклонятися ідолам, але Мокій і Марк не покорилися і були засуджені до смерті.

Коли святих вели до жертовника, маленька дитина вийшла на дорогу і стала заважати вести святих на страту. За це язичники жорстоко побили невинне дитя. Мокій і Марк були обезголовлені мечем.

Цей день на Русі вважався нещасливим, тому радили не починати ніяких нових справ і взагалі проявляти в усьому підвищену обережність.

Це народне свято ще називають Стожарами. Так у давнину називали скупчення Плеяди у сузір’ї Тельця. Його поява на небі віщувала мисливцям удачу.

Також на Мокія і Марка було прийнято збирати мак. Тому і саме свято за співзвучністю з іменами святих називали Маковим днем.

Цей день в історії.

16 липня відбувалися такі події:

у 1748 році Михайло Ломоносов вперше сформулював «загальний природний закон» — закон збереження матерії;

у 1945 році на полігоні в Лос-Аламосі проведено перший у світі ядерний вибух.

Цього дня народилися: