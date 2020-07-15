16 июля отмечается День бухгалтера и аудитора Украины. Фото: Vgorode

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Ракурс

16 июля праздник — День бухгалтера и аудитора Украины. Этот профессиональный праздник до 2004 года отмечался федерацией аудиторов и бухгалтеров Украины неофициально. Это позволило поднять престиж профессии, а также заставило представителей государственной власти по-новому взглянуть на специалистов-бухгалтеров.

Дата праздника была выбрана в связи с тем, что 16 июля 1999 года был принят Закон Украины № 996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». До 2018 года праздник носил название День бухгалтера.

Официально День бухгалтера был учрежден указом президента Украины № 662/2004 от 18 июня 2004 года. А указом президента № 103/2018 от 20 апреля 2018 года праздник стал именоваться Днем бухгалтера и аудитора.

По народному календарю 16 июля чтут память святых Мокия и Марка — христиан, которые жили во времена императора Максимиана. Святые попали в руки язычников, которые заставляли их поклоняться идолам, но Мокий и Марк не повиновались и были приговорены к смерти.

Когда святых вели к жертвеннику, маленький ребенок вышел на дорогу и стал мешать вести святых на казнь. За это язычники жестоко избили невинное дитя. Мокий и Марк были обезглавлены мечом.

Этот день считался на Руси несчастливым, поэтому советовали не начинать никаких новых дел и вообще проявлять во всем повышенную осторожность.

Этот народный праздник еще называют Стожарами. Так в древности называли скопление Плеяды в созвездии Тельца. Его появление на небе предвещало охотникам удачу.

Также на Мокия и Марка было принято собирать мак. Поэтому и сам праздник по созвучию с именами святых называли Маковым днем.

Этот день в истории.

16 июля происходили такие события:

в 1748 году Михаил Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон» — закон сохранения материи;

в 1945 году на полигоне в Лос-Аламосе произведен первый в мире ядерный взрыв.

В этот день родились: