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Ракурс
Смог бы Зеленский сейчас получить монобольшинство в парламенте. Фото: Вечерний Николаев

Смог бы Зеленский сейчас получить монобольшинство в парламенте или нет — опрос

15 июл 2020, 21:35
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Если бы выборы в украинский парламент проходили в ближайшее время, то большинство избирателей отдали бы свои голоса партии «Слуга народа». За эту политическую силу готовы проголосовать 34% избирателей, которые примут участие в выборах и определились с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного с 3 по 9 июля Центром Разумкова и фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Оставшиеся голоса избирателей распределились бы между остальными политическими силами следующим образом:

  • «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 19%;
  • «Европейская солидарность» — 15%;
  • ВО «Батькивщина» — 8%.

Остальные партии не преодолевают пятипроцентный проходной барьер:

  • партия «Сила и честь» — 4%;
  • «Гражданская позиция» — 3%.

По 2% голосов избирателей получат:

  • Радикальная партия Олега Ляшко;
  • партия «Голос»;
  • «Украинская стратегия Гройсмана»;
  • ВО «Свобода»;
  • Партия Шария;
  • Оппозиционный блок.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать около 37% избирателей, которые примут участие в выборах и определились с выбором.

Его потенциальные оппоненты получили бы:

  • Юрий Бойко — 17%;
  • Петр Порошенко —15%;
  • Юлия Тимошенко — 8%;
  • Игорь Смешко — 4,5%;
  • Анатолий Гриценко — 3%,
  • Олег Ляшко — 2%;
  • Роман Кошулинский — 2%;
  • Александр Вилкул —1%.

Если состоится второй тур президентских выборов, и в него бы вышли Зеленский и Бойко, то за Зеленского проголосовали бы 68%, а за Бойко —32%.

Если бы во второйтур выборов вышли Зеленский и Порошенко, то действующий президент получил бы 71,5% голосов избирателей.


Погрешность соцопроса не превышает 2,3%.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский постепенно теряет высокие рейтинги. На сегодняшний день лишь 44% украинцев доверяет президенту, а 49% наших сограждан высказывают недоверие главе государства.

Источник: Ракурс


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