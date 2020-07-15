Смог бы Зеленский сейчас получить монобольшинство в парламенте или нет — опросhttps://racurs.ua/n141185-smog-by-zelenskiy-seychas-poluchit-monobolshinstvo-v-parlamente-ili-net-opros.htmlРакурс
Если бы выборы в украинский парламент проходили в ближайшее время, то большинство избирателей отдали бы свои голоса партии «Слуга народа». За эту политическую силу готовы проголосовать 34% избирателей, которые примут участие в выборах и определились с выбором.
Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного с 3 по 9 июля Центром Разумкова и фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Оставшиеся голоса избирателей распределились бы между остальными политическими силами следующим образом:
- «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 19%;
- «Европейская солидарность» — 15%;
- ВО «Батькивщина» — 8%.
Остальные партии не преодолевают пятипроцентный проходной барьер:
- партия «Сила и честь» — 4%;
- «Гражданская позиция» — 3%.
По 2% голосов избирателей получат:
- Радикальная партия Олега Ляшко;
- партия «Голос»;
- «Украинская стратегия Гройсмана»;
- ВО «Свобода»;
- Партия Шария;
- Оппозиционный блок.
Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать около 37% избирателей, которые примут участие в выборах и определились с выбором.
Его потенциальные оппоненты получили бы:
- Юрий Бойко — 17%;
- Петр Порошенко —15%;
- Юлия Тимошенко — 8%;
- Игорь Смешко — 4,5%;
- Анатолий Гриценко — 3%,
- Олег Ляшко — 2%;
- Роман Кошулинский — 2%;
- Александр Вилкул —1%.
Если состоится второй тур президентских выборов, и в него бы вышли Зеленский и Бойко, то за Зеленского проголосовали бы 68%, а за Бойко —32%.
Если бы во второйтур выборов вышли Зеленский и Порошенко, то действующий президент получил бы 71,5% голосов избирателей.
Погрешность соцопроса не превышает 2,3%.
Как ранее писал «Ракурс», Зеленский постепенно теряет высокие рейтинги. На сегодняшний день лишь 44% украинцев доверяет президенту, а 49% наших сограждан высказывают недоверие главе государства.