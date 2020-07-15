Смог бы Зеленский сейчас получить монобольшинство в парламенте. Фото: Вечерний Николаев

https://racurs.ua/n141185-smog-by-zelenskiy-seychas-poluchit-monobolshinstvo-v-parlamente-ili-net-opros.html

Ракурс

Если бы выборы в украинский парламент проходили в ближайшее время, то большинство избирателей отдали бы свои голоса партии «Слуга народа». За эту политическую силу готовы проголосовать 34% избирателей, которые примут участие в выборах и определились с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного с 3 по 9 июля Центром Разумкова и фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Оставшиеся голоса избирателей распределились бы между остальными политическими силами следующим образом:

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 19%;

«Европейская солидарность» — 15%;

ВО «Батькивщина» — 8%.

Остальные партии не преодолевают пятипроцентный проходной барьер:

партия «Сила и честь» — 4%;

«Гражданская позиция» — 3%.

По 2% голосов избирателей получат:

Радикальная партия Олега Ляшко;

партия «Голос»;

«Украинская стратегия Гройсмана»;

ВО «Свобода»;

Партия Шария;

Оппозиционный блок.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать около 37% избирателей, которые примут участие в выборах и определились с выбором.

Его потенциальные оппоненты получили бы:

Юрий Бойко — 17%;

Петр Порошенко —15%;

Юлия Тимошенко — 8%;

Игорь Смешко — 4,5%;

Анатолий Гриценко — 3%,

Олег Ляшко — 2%;

Роман Кошулинский — 2%;

Александр Вилкул —1%.

Если состоится второй тур президентских выборов, и в него бы вышли Зеленский и Бойко, то за Зеленского проголосовали бы 68%, а за Бойко —32%.

Если бы во второйтур выборов вышли Зеленский и Порошенко, то действующий президент получил бы 71,5% голосов избирателей.

Погрешность соцопроса не превышает 2,3%.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский постепенно теряет высокие рейтинги. На сегодняшний день лишь 44% украинцев доверяет президенту, а 49% наших сограждан высказывают недоверие главе государства.