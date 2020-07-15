Уровень доверия Зеленскому ушел в минус — опрос

https://racurs.ua/n141178-uroven-doveriya-zelenskomu-ushel-v-minus-opros.html

Ракурс

Владимир Зеленский постепенного теряет высокие рейтинги. Согласно последним соцопросам, ему доверяют 44% украинцев, тогда как не доверяют 49%, что делает баланс доверия и недоверия к президенту негативным.

В то же время у Зеленского сохраняется самый высокий уровень доверия украинцев на фоне остальных действующих политиков, утверждают в итогах совместного исследования Центр Разумкова и фонд «Демократические инициативы» им. Кучерива.

Их рейтинги доверия и недоверия граждан Украины к ключевым чиновникам выглядят так:

спикер парламента Дмитрий Разумков — 39% доверия против 45% недоверия;

премьер-министр Денис Шмыгаль — соответственно 14% против 62%;

министр внутренних дел Арсен Аваков — 18% против 70%;

глава Офиса президента Украины Андрей Ермак — 9% против 48%.

Отрицательный баланс доверия и недоверия с минусом более 40% имеют оппозиционеры:

глава «Европейской солидарности» Петр Порошенко;

экс-лидер «Голоса» Святослав Вакарчук;

лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко;

руководители «Оппозиционного платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и Юрий Бойко.

К тому же, 40,5% опрошенных назвали президента Зеленского честным и порядочным человеком, но не считают такими большинство членов его команды. Еще 33% респондентов назвали президента, большинство членов его команды нечестными и непорядочными.

Также 33% опрошенных украинцев отметили, что нынешняя власть прибегает к политическим репрессиям, а 40% — не согласились с таким утверждением.

Опрос проводился с 3 по 9 июля методом интервью по месту жительства респондентов. Всего социологи опросили 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. Погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.