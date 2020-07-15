Рівень довіри Зеленському пішов у мінус — опитування

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Володимир Зеленський поступового втрачає високі рейтинги. Згідно з останнім соцопитуванням, йому довіряють 44% українців, тоді як не довіряють 49%, що робить баланс довіри і недовіри до президента негативним.

Попри це Зеленський має найвищий рівень довіри українців на тлі решти чинних політиків, стверджують у підсумках спільного дослідження Центр Разумкова і фонд «Демократичні ініціативи» ім. Кучеріва.

Їхні рейтинги довіри і недовіри громадян України до ключових чиновників виглядають так:

спікер парламенту Дмитро Разумков — 39% довіри проти 45% недовіри;

прем'єр-міністр Денис Шмигаль — відповідно 14% проти 62%;

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков — 18% проти 70%;

глава Офісу президента України Андрій Єрмак — 9% проти 48%.

Негативний баланс довіри і недовіри з мінусом у понад 40% мають опозиціонери:

очільник «Європейської солідарності» Петро Порошенко;

екс-лідер «Голосу» Святослав Вакарчук;

лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко;

керівники «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук і Юрій Бойко.

До того ж, 40,5% опитаних назвали президента Зеленського чесною і порядною людиною, але не вважають такими більшість членів його команди. Ще 33% респондентів назвали президента та більшість членів його команди нечесними і непорядними.

Також 33% опитаних українців зазначили, що нинішня влада вдається до політичних репресій, а 40% — не погодилися з таким твердженням.

Опитування тривало з 3 по 9 липня методом інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Всього соціологи опитали 2022 респонденти у віці від 18 років у всіх регіонах, окрім окупованих Криму та частин Донеччини. Похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.