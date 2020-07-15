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Ракурс
Смертельна ДТП сталася на Старообухівському шосе. Фото: КП

Смертельна ДТП знову сталася на Старообухівському шосе під Києвом (ФОТО, ВІДЕО)

15 лип 2020, 17:34
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Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 15 липня, на Старообухівському шосе. На перехресті, поворот на дамбу в Козині, не змогли роз’їхатися відразу три автомобілі.

Учасниками ДТП стали автомобілі Toyota, Volkswagen та BMW, повідомляє в Instagram dtp.kiev.ua.

Смертельна ДТП сталася на Старообухівському шосе. Фото: InstagramЗа попередніми даними, винуватцем ДТП став водій автомобіля Toyota, який зачепив автомобіль BMW, але зупинятися не став, а вирішив втекти з місця події.

Смертельна ДТП сталася на Старообухівському шосе. Фото: Instagram

Смертельна ДТП сталася на Старообухівському шосе. Фото: Ракурс

Смертельна ДТП сталася на Старообухівському шосе. Фото: Ракурс

Смертельна ДТП сталася на Старообухівському шосе. Фото: Ракурс

Виконуючи небезпечний маневр, автомобіль Toyota на повному ходу врізався у автомобіль Volkswagen і вилетів із дороги.

Водій Toyota загинув на місці. Постраждалих із автомобіля Volkswagen витягували рятувальники. Двох осіб у ​​важкому стані доставлено до лікарні.


Як раніше писав «Ракурс», 12 липня на Старообухівському шосе зіткнулися лоб в лоб автомобілі Hyundai і Mercedes. На місці загинули відразу четверо людей.

Джерело: Ракурс


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