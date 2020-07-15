Смертельна ДТП сталася на Старообухівському шосе. Фото: КП

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Ракурс

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 15 липня, на Старообухівському шосе. На перехресті, поворот на дамбу в Козині, не змогли роз’їхатися відразу три автомобілі.

Учасниками ДТП стали автомобілі Toyota, Volkswagen та BMW, повідомляє в Instagram dtp.kiev.ua.

За попередніми даними, винуватцем ДТП став водій автомобіля Toyota, який зачепив автомобіль BMW, але зупинятися не став, а вирішив втекти з місця події.

Виконуючи небезпечний маневр, автомобіль Toyota на повному ходу врізався у автомобіль Volkswagen і вилетів із дороги.

Водій Toyota загинув на місці. Постраждалих із автомобіля Volkswagen витягували рятувальники. Двох осіб у ​​важкому стані доставлено до лікарні.

Як раніше писав «Ракурс», 12 липня на Старообухівському шосе зіткнулися лоб в лоб автомобілі Hyundai і Mercedes. На місці загинули відразу четверо людей.