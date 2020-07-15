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Ракурс
Суд присяжних від “Слуги народу” — що передбачає законопроект

Суд присяжних від «Слуги народу» — що передбачає законопроект

15 лип 2020, 16:45
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Законопроект про суд присяжних № 3843 авторства нардепів зі «Слуги народу» оприлюднено на сайті Верховної Ради разом із супровідними проектами законів № 3844 і «3845, які передбачають внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» та Кримінального процесуального кодексу України.

Авторами законопроекту про суд присяжних є «слуги» Павло Фролов, Ігор Фріс, Павло Павліш та представник Володимира Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський.

Документ пропонує визначити, що суд присяжних здійснює судочинство в суді першої інстанції в кримінальному провадженні. Обвинувачений не може клопотати про розгляд справи у суді присяжних, якщо йдеться про злочини проти основ національної безпеки, корупційні злочини, військові злочини та злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Суд присяжних від “Слуги народу” — що передбачає законопроект / Фото: Скрін пояснювальної записки

Суд присяжних здійснює судовий розгляд у складі одного професійного судді та восьми присяжних — Лави присяжних. Суддя є процесуальним головуючим на засіданні, однак участі в прийняті рішення присяжними він не бере.

Склад Лави присяжних формується на основі випадкового автоматизованого відбору кандидатів у присяжні із числа громадян України, які постійно проживають у відповідному суддівському окрузі та відповідають низці вимог, передбачених законом.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що здійснення правосуддя громадянином, якого обрано присяжним, є не лише правом, а й конституційним обов’язком. Присяжним може бути громадянин України, який досяг 21 року, постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Суд присяжних від “Слуги народу” — що передбачає законопроект / Фото: Скрін пояснювальної записки

Водночас не може бути присяжним особа:

  • на яку впродовж останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

  • яка не володіє державною мовою;

  • яка особисто або близькі родичі чи члени сім’ї якої зацікавлені в результатах провадження.

Присяжний має право отримувати грошову винагороду і фінансове відшкодування за виконання своїх обов’язків.

Суд присяжних від “Слуги народу” — що передбачає законопроект / Фото: Скрін пояснювальної записки

Лава присяжних ухвалює рішення — вердикт з питань, сформульованих в опитувальному листі. На кожне запитання опитника присяжні зобов’язані відповісти «так» або «ні». Вердикт присяжних є обов’язковим для головуючого судді, який на його підставі складає та проголошує вирок суду. Окрім цього, передбачено такі особливості вироку:

  1. у вступній частині не зазначаються прізвища присяжних;


  2. у мотивувальній частині вироку обставини, встановлені вердиктом Лави присяжних, обґрунтовуються лише посиланням на цей вердикт.

Джерело: Ракурс


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