Суд присяжных от «Слуги народа» — что предусматривает законопроект

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Законопроект о суде присяжных № 3843 авторства нардепов из «Слуги народа» обнародован на сайте Верховной Рады вместе с сопроводительными проектами законов № 3844 и № 3845, предусматривающими внесение изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» и Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Авторами законопроекта о суде присяжных являются «слуги» Павел Фролов, Игорь Фрис, Павел Павлиш и представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.

Документ предлагает определить, что суд присяжных осуществляет судопроизводство в суде первой инстанции в уголовном производстве. Обвиняемый не может ходатайствовать о рассмотрении дела в суде присяжных, если речь идет о преступлениях против основ национальной безопасности, коррупционных преступлениях, военных преступлениях и преступлениях против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Суд присяжных осуществляет судебное разбирательство в составе одного профессионального судьи и восьми присяжных — Скамьи присяжных. Судья является процессуальным председательствующим на заседании, однако участия в принятии решения присяжными он не берет.

Состав Скамьи присяжных формируется на основании случайного автоматизированного отбора кандидатов в присяжные из числа граждан Украины, постоянно проживающих в судейском округе и соответствующих ряду требований, предусмотренных законом.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что осуществление правосудия гражданином, который избран присяжным, является не только правом, но и конституционной обязанностью. Присяжным может быть гражданин Украины, достигший 21 года и постоянно проживающий на территории, на которую распространяется юрисдикция соответствующего суда.

В то же время не может быть присяжным лицо:

на которое в течение последнего года налагалось административное взыскание за совершение коррупционного правонарушения;

которое не владеет государственным языком;

которое лично или близкие родственники, члены семьи которого заинтересованы в результатах производства.

Присяжный вправе получать денежное вознаграждение и финансовое возмещение за выполнение своих обязанностей.

Скамья присяжных принимает решение — вердикт по вопросам, сформулированным в опросном листе. На каждый вопрос присяжные обязаны ответить «да» или «нет». Вердикт присяжных является обязательным для судьи, который на его основании составляет и оглашает приговор суда. Кроме этого, предусмотрены следующие особенности приговора: