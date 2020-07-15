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Ракурс
Смертельное ДТП произошло на Старообуховском шоссе. Фото: КП

Смертельное ДТП снова произошло на Старообуховском шоссе под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)

15 июл 2020, 17:34
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 15 июля, на Старообуховском шоссе. На перекрестке, поворот на дамбу в Козине, не смогли разъехаться сразу три автомобиля.

Участниками ДТП стали автомобили Toyota, Volkswagen и BMW, сообщает в Instagram dtp.kiev.ua.

Смертельное ДТП произошло на Старообуховском шоссе. Фото: Instagram

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автомобиля Toyota, который зацепил автомобиль BMW, но останавливаться не стал, а решил сбежать с места происшествия.

Смертельное ДТП произошло на Старообуховском шоссе. Фото: Instagram

Выполняя опасный маневр, автомобиль Toyota на полном ходу врезался в автомобиль Volkswagen и вылетел с дороги.

Водитель Toyota погиб на месте. Пострадавших из автомобиля Volkswagen извлекали спасатели. Два человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу.


Как ранее писал «Ракурс», 12 июля на Старообуховском шоссе столкнулись лоб в лоб автомобили Hyundai и Mercedes. На месте погибли сразу четыре человека.

Источник: Ракурс


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