Анджей Дуда. Фото: The Warsaw

https://racurs.ua/n141184-rossiyskie-prankery-ot-lica-genseka-oon-predlojili-prezidentu-polshi-zabrat-lvov-video.html

Ракурс

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Польши Анджея Дуду. Во время телефонного разговора пранкеры представились генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Во время разговора пранкеры разговаривались с Дудой о Зеленском, России и коронавирусе.

Дуда в Twitter подтвердил, что действительно у него состоялся разговор с пранкерами, после того, как Вован и Лексус опубликовали запись разговора в своем YouTube-канале.

Президент Польши заявил, что во время разговора он заподозрил подвох, потому что генсек не выговаривал некоторых слов. Тем не менее, Дуда признал, что голос был очень похожим.

Когда был затронут вопрос вклада России во Вторую мировую войну, пранкеры предложили Дуде «забрать назад украинские территории, Львов и многие другие».

Что, простите? Нет, это же Украина! Нет, нет, нет. В Польше даже разговоров нет таких. Теперь это часть Украины, и на этом все. Нет, нет, нет, таких дискуссий в Польше нет, — ответил на провокационный вопрос Дуда.

На вопрос пранкеров, что он думает о Владимире Зеленском, Дуда заявил, что считает президента Украины хорошим парнем.

Также во время разговора Дуда заявил, что ситуация в Польше с эпидемией коронавируса обстоит не так плохо, как в Украине. Кроме того, президент Польши предположил, что виновниками распространения коронавируса в Польше могут быть украинские граждане.

Как ранее писал «Ракурс», Вован и Лексус не так давно разыграли принца Гарри. Пранкеры разговаривали с ним по телефону голосом 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг.