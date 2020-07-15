Анджей Дуда. Фото: The Warsaw

https://racurs.ua/ua/n141184-rosiyski-prankery-vid-imeni-genseka-oon-zaproponuvaly-prezydentu-polschi-zabraty-lviv-video.html

Ракурс

Російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) розіграли президента Польщі Анджея Дуду. Під час телефонної розмови пранкери представилися генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешем. Під час розмови пранкери розмовляти з Дудою про Зеленського, Росію та коронавірус.

Дуда у Twitter підтвердив, що дійсно у нього відбулася розмова з пранкерами, після того, як Вован і Лексус опублікували запис розмови у своєму YouTube-каналі.

Президент Польщі заявив, що під час розмови він запідозрив щось неладне, бо генсек не вимовляв деяких слів. Проте, Дуда визнав, що голос був дуже схожим.

Коли обговорювалося питання вкладу Росії у Другу світову війну, пранкери запропонували Дуді «забрати назад українські території, Львів та багато інших».

Що перепрошую? Ні, це ж Україна! Ні, ні, ні. У Польщі навіть розмов немає таких. Тепер це частина України, і на цьому все. Ні, ні, ні, таких дискусій у Польщі немає, — відповів на провокаційне запитання Дуда.

На питання пранкерів відносно того, що він думає про Володимира Зеленського, Дуда заявив, що вважає президента України хорошим хлопцем.

Також під час розмови Дуда заявив, що ситуація у Польщі з епідемією коронавірусу не така погана, як в Україні. Крім того, президент Польщі припустив, що винуватцями поширення коронавірусу в Польщі можуть бути українські громадяни.

Як раніше писав «Ракурс», Вован і Лексус не так давно розіграли принца Гаррі. Пранкери розмовляли з ним по телефону голосом 17-річної шведської екоактивістки Грети Тунберг.