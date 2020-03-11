Принц Гаррі став жертвою пранкерів, які говорили голосом Грети Тунберг

Принц Гаррі. Фото: Російська газета

https://racurs.ua/ua/n135021-prync-garri-stav-jertvou-prankeriv-yaki-govoryly-golosom-grety-tunberg.html

Ракурс

Принц Гаррі попався на гачок російських пранкерів Вована і Лексуса, які розмовляли з ним по телефону голосом 17-річної шведської екоактивістки Грети Тунберг.

Всього було дві телефонні розмови, які відбулися у новорічну ніч і 22 січня цього року, але про це стало відомо лише зараз, пише The Sun.

Один із дзвінків був записаний і опублікований пранкерами на YouTube і в Facebook із мультиплікаційним фільмом про Гаррі і Грету. Гаррі був вельми відвертий із фейковою Тунберг і розповів про напружені стосунки всередині королівської сім’ї.

За словами Гаррі, рішення покинути королівську сім’ю і Велику Британію для нього було дуже важким, але вони з дружиною Меган Маркл пішли на цей крок, щоб захистити свою сім’ю і сина.

У розмові з липовою Тунберг принц Гаррі заявив, що президент США Дональд Трамп захоче зустрітися з юною екоактивісткою, так як це позитивно вплине на його рейтинг. Але під час зустрічі проблеми зміни клімату обговорюватися не будуть, тому що дівчинка обдурить Трампа.