Олімпіади-2020. Фото: Lenta.ru

https://racurs.ua/ua/n135020-zapalennya-olimpiyskogo-vognu-v-greciyi-cherez-koronavirus-vpershe-proyde-bez-glyadachiv.html

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Олімпіада-2020 має проходити в Токіо, а олімпійський вогонь буде запалений вже завтра, 12 березня, в Стародавній Олімпії. У Греції вирішили через коронавірус церемонію запалення олімпійського вогню провести без глядачів і журналістів. Це перший подібний інцидент в історії Олімпійських ігор.

Лише 100 акредитованих гостей із Міжнародного олімпійського комітету і Оргкомітету Олімпіади-2020 в Токіо будуть присутні під час запалення олімпійського вогню, повідомляє Національний олімпійський комітет Греції.

Передача олімпійського вогню Оргкомітету Олімпіади-2020 в Токіо відбудеться на стадіоні в Афінах 19 березня, а перед цим на протязі восьми днів по всій території Греції буде проходити естафета вогню.

Слід зазначити, що на сьогоднішній день в Греції зафіксовано 66 випадків зараження коронавірусом.

Між тим, МОК і Оргкомітет Олімпіади-2020 в Токіо не розглядали можливість перенесення або скасування ігор у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на слова голови Оргкомітету Олімпіади-2020 в Токіо Есіро Морі.

Раніше член виконавчої ради оргкомітету Олімпіади-2020 в Токіо Харуюкі Такахасі заявив, що Олімпіаду в Токіо розумніше провести через два роки, ніж зовсім скасувати.

Остаточна доля Олімпіади-2020 в Токіо у зв’язку з поширенням коронавірусу буде вирішуватися на засіданні Оргкомітету в травні 2020 року. Не виключений варіант, що Олімпіаду буде перенесено на кілька місяців або навіть на рік.