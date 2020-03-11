Олимпиада-2020. Фото: Lenta.ru

https://racurs.ua/n135020-zajjenie-olimpiyskogo-ognya-v-grecii-iz-za-koronavirusa-vpervye-proydet-bez-zriteley.html

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Олимпиада-2020 должна проходить в Токио, а олимпийский огонь будет зажжен уже завтра, 12 марта, в Древней Олимпии. В Греции решили из-за коронавируса церемонию зажжения олимпийского огня провести без зрителей и журналистов. Это первый подобный инцидент в истории Олимпийских игр.

Лишь 100 аккредитованных гостей из Международного олимпийского комитета и Оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио будут присутствовать во время зажжения олимпийского огня, сообщает Национальный олимпийский комитет Греции.

Передача олимпийского огня Оргкомитету Олимпиады-2020 в Токио состоится на стадионе в Афинах 19 марта, а перед этим на протяжении восьми дней по всей территории Греции будет проходить эстафета огня.

Следует отметить, что на сегодняшний день в Греции зафиксировано 66 случаев заражения коронавирусом.

Между тем, МОК и Оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио не рассматривали возможность переноса или отмены игр в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова председателя Оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Есиро Мори.

Ранее член исполнительного совета оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Харуюки Такахаси заявил, что Олимпиаду в Токио разумнее провести через два года, чем вовсе отменить.

Окончательная судьба Олимпиады-2020 в Токио в связи с распространением коронавируса будет решаться на заседании Оргкомитета в мае 2020 года. Не исключен вариант, что Олимпиада будет перенесена на несколько месяцев или даже на год.