Авіарейси між Україною і Польщею відновила авіакомпанія LOT

Авіакомпанія LOT. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n141183-aviareysy-mij-ukrayinou-i-polscheu-vidnovyla-aviakompaniya-lot.html

Ракурс

Авіарейси між Україною і Польщею відновила сьогодні, 15 липня, польська авіакомпанія LOT. Перші рейси відновлено за маршрутом Варшава — Львів — Варшава.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Міністр нагадав, що наразі кордони Польщі відкриті лише для дипломатів, моряків, які направляються на корабель, а також для українців, які прямують транзитом через ЄС.

Також до Польщі дозволено в’їзд українцям, які мають діючі робочі та навчальні контракти або посвідчення на проживання в ЄС.

Криклій висловив надію, що незабаром Польща відкриє кордони і тоді авіарейсами зможуть скористатися українські туристи.

Як раніше писав «Ракурс», через два дні після відміни обов’язкового 14-денного карантину для туристів з України Польща вирішила повернути це обмеження. Із 3 липня особа, яка прилетіла з України, повинна пройти у Польщі двотижневу обсервацію.