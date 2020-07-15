Погода в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141182-zahid-znovu-nakryut-grozy-pogoda-v-ukrayini-16-lypnya.html

Ракурс

Погода в Україні 16 липня щодо теплою. У західних областях країни вдень температура коливатиметься від 23° до 25°, а вночі пройдуть дощі з грозами. Найтепліше буде на півдні, тут стовпчики термометрів покажуть 26−29°. У центрі країни вдень повітря прогріється до 24−26°.

У центральних, північних, східних та південних областях доба пройде без опадів, на небі буде спостерігатися мінлива хмарність, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 16 липня буде відносно теплою і сухою. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 13−15°, вдень — піднімуться до 24−26°. Вітер західний, 3−8 м/с.

Погода у Львові вночі буде сухою, вдень можливі дощі з грозами. Вночі температура повітря становитиме 11−13°, вдень — 22−24°. Вітер південний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі буде теплою та без опадів. Вночі термометри покажуть 15−17°, вдень — 26−28 °. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Дніпрі 16 липня буде теплою. Температура повітря вночі опуститься до 13−15°, вдень — підніметься до 24−26°. Вітер західний, 3−8 м/с.

Погода в Харкові буде відносно теплою і сухою. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 12−14°, вдень — 23−25​​°. Вітер західний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті 16 липня буде відносно теплою, вдень очікуються дощі з грозами. Вночі температура становитиме 12−14°, вдень повітря прогріється до 23−25​​°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 16 липня буде спокійною. Лише незначні збурення магнітного поля очікуються вночі.