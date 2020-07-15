Боротьба з корупцією закінчилася для нардепа п'ятьма судовими позовами. Фото: Сьогодні

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Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні не завжди приводить до бажаних результатів. Нардеп із партії «Голос» Олександра Устінова очікувала, що підполковника поліції Євгена Шевцова покарають за образи, які прозвучали у її адресу на сторінці поліцейського в Facebook. Однак замість цього вона отримала п’ять судових позовів від Шевцова. Правоохоронець вважає, що Устінова образила його, коли заявила, що він не гідний носити погони і звання поліцейського.

Все почалося з того, що Устінова направила відповідним органам листа з підписами 50 нардепів із проханням розібратися, яким чином родина Шевцова отримала шикарне майно, повідомила наредеп у Facebook.

Підставою для такого листа стало журналістське розслідування, яке наводило на думку про корупційне походження майна поліцейського.

У відповідь Шевцов у Facebook назвав Устінову «тупою вівцею», «розумово відсталим опудалом», «мавпою» та іншими образливими словами. Нардеп звернулася до внутрішньої безпеки Нацполіції з проханням розглянути поведінку поліцейського.

Розгляд скарги Устінової тривав чотири місяці. У внутрішній безпеці Нацполіції вирішили, що в пості Шевцова немає порушення правил етичної поведінки.

Справедливість вона є в цій країні, але мабуть лише для касти ментів і прокурорів, в яких свої правила і просто людішки навколо, які їм заважають і далі грабувати українців, шиючи справи і вимагаючи хабарів. Тому цей Карфаген повинен бути знищений, а Арсена Авакова треба гнати з посади міністра внутрішніх справ, — заявила Устінова.

Як раніше писав «Ракурс», у Верховній Раді виступили нардепи від партій «Голос» і «Слуга народу» з вимогою про відставку Авакова.