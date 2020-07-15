Дату запуску 6G назвали експерти

Технологія 6G. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n141177-datu-zapusku-6g-nazvaly-eksperty.html

Ракурс

Шосте покоління мобільного зв’язку 6G запустять вже у 2030 році. Введення нового стандарту мережі передбачає використання доповненої реальності, мобільних голограм та цифровій реплікації.

Зазначається, що споживачами 6G будуть не тільки люди, але і машини. Такий прогноз дають аналітики одного з виробників комунікаційних мереж.

Експерти припускають, що завершення розроблення мережі 6G і її запуск для комерційного використання може відбутися вже у 2028 році, а масовий запуск у всьому світі відбудеться у 2030 році. Визначати технічні стандарти нового покоління зв’язку будуть вже у 2021 році.

Зауважується, що из впровадженням нового стандарту з’являться такі сервіси як доповнена реальність (XR), мобільні голограми високої якості та цифрова реплікація. Основними критеріями вимог до 6G будуть безпека, продуктивність і якість архітектури мережі.

Поширення 6G допоможе побудувати «нове суспільство», у якому пріоритетом буде миттєва передача інформації, вважають аналітики.

Максимальну швидкість передачі інформації при використанні 6G оцінюють на рівні 1000 гігабіт на секунду із затримкою менш ніж у 100 мікросекунд. Проте 50-разова максимальна швидкість передачі даних у 6G буде в 10 разів нижчою, ніж у стандарту мережі минулого покоління 5G.

Для забезпечення конфіденційності та безпеки зв’язку 6G планують використовувати технології штучного інтелекту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Великій Британії невідомі підпалювали вежі 5G через фейк, що технологія поширює коронавірус.