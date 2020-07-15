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Ракурс
Космічні галактики. Фото: Pixabay

Гігантську «стіну» у Всесвіті знайшли астрономи (ВІДЕО)

15 лип 2020, 18:10
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Всесвіт поповнився новою знахідкою, яка відома людству. Величезну структуру, яка дістала назву Стіна Південного Полюсу, знайшов астроном з Університету Париж-Сакле Даніель Помаред.

Гігантська споруда виявилась однією з найбільших космічних структур, що розташована на відстані в 1,4 млрд світлових років. Про це повідомляє Space.

За останні 40 років стало відомо, що галактики у Всесвіті існують не автономно, а об'єднані у великі комплекси. Саме таким комплексом є знайдена Стіна Південного полюсу. Вона залишалася непоміченою дотепер через те, що більша її частина розташована за мільярди світлових років від Чумацького шляху.

Нова космічна знахідка за розмірами є шостою посеред космічних структур, які виявило людство. Її порівнюють із Великою стіною Слоуна, яка є третім за розміром комплексом надскупчень галактик із відомих на сьогодні у Всесвіті.

Астроном, що здійснив відкриття, розповів, що найщільніша частина стіни лежить у напрямку Південного полюса Землі. Саме цей факт допоміг йому обрати ім’я для системи галактик.


Також він наголосив, що те, що він побачив — лише частина стіни, оскільки виявити її вдалося тільки за гравітаційним впливом, який вона чинила на швидкість руху галактик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що астрономи зробили рідкісний знімок незвичайної галактики.


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