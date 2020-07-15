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Ракурс
Космические галактики. Фото: Pixabay

Гигантскую «стену» во Вселенной нашли астрономы (ВИДЕО)

15 июл 2020, 18:10
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Вселенная пополнилась новой находкой, которая известна человечеству. Огромную структуру, которая получила название Стена Южного Полюса, нашел астроном из Университета Париж-Сакле Даниэль Помаред.

Гигантская стена оказалась одной из крупнейших космических структур, которая расположена на расстоянии в 1,4 млрд световых лет. Об этом сообщает Space.

За последние 40 лет стало известно, что галактики во Вселенной существуют не автономно, а объединены в большие комплексы. Именно таким комплексом является найденная Стена Южного полюса. Она оставалась незамеченной до сих пор из-за того, что большая ее часть расположена в миллиардах световых лет от Млечного пути.

Новая космическая находка по размерам является шестой среди космических структур, которые обнаружило человечество. Ее сравнивают с Великой стеной Слоуна, которая является третьим по величине комплексом скоплений галактик из известных на сегодня во Вселенной.

Астроном, который совершил открытие, рассказал, что самая плотная часть стены лежит в направлении Южного полюса Земли. Именно этот факт помог ему выбрать имя для системы галактик.


Также он отметил, что-то, что он увидел — лишь часть стены, поскольку обнаружить ее удалось только по гравитационному влиянию, которое она оказывала на скорость движения галактик.

Напомним, ранее мы сообщали, что астрономы сделали редкий снимок необычной галактики.


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