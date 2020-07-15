Украинское посольство облили борщом в Армении

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В Ереване, столице Армении, под посольством Украины устроили протест из-за заявлений украинского Министерства иностранных дел относительно конфликта Азербайджана и Армении. Несколькими днями ранее Азербайджан нанес удары по армии Армении, в ответ на что МИД Украины призвал стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта.

Этим заявлением возмутились в Армении — там считают, что это Азербайджан нанес удары по армии страны, из-за чего на границе возникла напряженная ситуация и происходят столкновения. Ранее в МИД Армении вызвали украинского посла, а сегодня под посольство пришли протестующие. Об этом пишет издание Panorama.

Митингующие держали плакаты, на которых на украинском и английском языках было написано: «Позор Украине!», «Украина + Азербайджан», «Не будь как Украина». Кроме того, протестующие призывали не поддерживать агрессора. Они считают, что заявление Украины было «благосклонным к Азербайджану».

Протестующие также отметили, что такими действиями Украина вбивает клин в армяно-украинские отношения.

Мы пришли сюда, чтобы сказать: ешьте приготовленную вами еду, борщ, — сказали они и облили борщом здание посольства.

На замечания правоохранителей митингующие отметили, что действия Украины были так же незаконны, как и их протест под посольством.

Как сообщалось, министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана вечером 12 июля вновь открыли огонь по позициям армянской армии на границе.